Creative Capital Announces 2024 “Wild Futures: Art, Culture, Impact” Awards

Creative Capital, the granting and artist support organization, announced this week its 2024 awardees in the categories of Visual Arts and Film/Moving Image, totaling $2.5 million in grants to artists chosen from 5,600 applications. The Film/Moving Image recipients include 25 New Faces of Film Ephraim Asili and Marnie Ellen Hertzler. The full list follows below, and click here to learn more about the individual projects.

VISUAL ARTS

Jordan Ann Craig, Santa Fe, NM

Brigit Johnson, Placerville, CA

Emily Barker, Los Angeles, CA

Andrea Carlson, Grand Marais, MN and Chicago, IL

Nani Chacon, Albuquerque, NM

Christy Chan, Richmond, CA

william cordova, North Miami Beach, FL

Sofía Córdova, Emeryville, CA and Carolina, PR

Russell Craig, Brooklyn, NY

Azza El Siddique, New Haven, CT

Jes Fan, Brooklyn, NY

Avram Finkelstein, Brooklyn, NY

Beatrice Glow, San Jose, CA

J Jan Groeneboer, Brooklyn, NY

Chase Hall, New York, NY

Nona Hendryx, New York, NY

Mickalene Thomas, Brooklyn, NY

Chaz John, Santa Fe, NM

Mary Kelly, Los Angeles, CA

Gavin Kroeber, St. Louis, MO

Erica Lord, Santa Fe, NM

Chico MacMurtrie, Brooklyn, NY

Jackie Milad, Baltimore, MD

Meleko Mokgosi, Wellesley, MA

Aliza Nisenbaum, Long Island City, NY

Jonathan Rajewski, Kyle Daniel-Bey, Detroit, MI

Rachel Rossin, New York, NY

Charisse Pearlina Weston, Brooklyn, NY

Dyani White Hawk, Shakopee, MN

Şerife (Sherry) Wong, San Francisco, CA

FILM/MOVING IMAGE

Carmen Amengual, Los Angeles, CA

Ephraim Asili, Hudson, NY

Mamadou Dia, Charlottesville, VA

Nazlı Dinçel, Milwaukee, WI

Chris Eyre, Santa Fe, NM

Billy Gerard Frank, Brooklyn, NY

Kelly Gallagher, Syracuse, NY

Leah Gipson, Oak Park, IL

Dwayne Young, Union City, GA

Elisa Harkins, Tulsa, OK

Marnie Ellen Hertzler, Baltimore, MD

Jason Fitzroy Jeffers, Miami, FL

Miatta Kawinzi, Brooklyn, NY

Sofian Khan, Milford, CT

A.S.M. Kobayashi, Brooklyn, NY

Loira Limbal, San Juan, PR

Tchaiko Omawale, Los Angeles, CA

Lourdes Portillo, San Francisco, CA

Tiare Ribeaux, Honolulu, HI

Anocha Suwichakornpong, Brooklyn, NY

Colleen Thurston, Tulsa, OK

Thanh Tran, Hayward, CA

TRINH T. Minh-ha, Berkeley, CA